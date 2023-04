Френският катерач Ален Робер, известен като Спайдърмен заради екстремните си изпълнения, изкачи 38-етажен небостъргач в Париж, за да изрази подкрепата си за гневните протести срещу пенсионната реформа във Франция, съобщи Ройтерс.

Робер, който е на 60 години, се катери без обезопасяване, с голи ръце и обувки за катерене.

🇫🇷 Extreme rock climber Alain Robert, known as the "French Spiderman", climbed a 38-story skyscraper in Paris on Wednesday, April 19, in support of protesters against pension reform. pic.twitter.com/NIqbprpjoz