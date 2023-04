Древният "Камък от Скун", върху който короноват британските монарси от векове, пристигна в Лондон от Шотландия, съобщи Ройтерс.

Реликвата, наричана също "Камък на съдбата", беше транспортирана под засилена охрана със специално превозно средство, изработено предимно от шотландски дъб.

Southport News & Media

Stone of Destiny arrives in London for King's coronation

Also known as the Stone of Scone, it has been transported south from its usual home at Edinburgh Castle.

Weighing 125kg, it will be placed in the Coronation Chair for the enthronement, before being… pic.twitter.com/DtXkaQsp6L