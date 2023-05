Контролирана експлозия избухна пред Бъкингамския дворец, а мъж е арестуван, след като хвърлил патрони за пушка през оградата, съобщава Би Би Си.

Властите заявиха, че взривът е избухнал по време на живо включване по телевизията.

Това станало, докато силите на реда разследвали подозрителна чанта, открита у задържания. В момента на инцидента нито един от членовете на кралското семейство не е бил в двореца, посочват властите.

Районът около Бъкингамския дворец е отцепен.