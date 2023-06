Аудиозапис, в който Доналд Тръмп признава, че пази секретен документ, след като е напуснал Белия дом, беше получен от американски прокурори, съобщава "Би Би Си".

Министерството на правосъдието разследва работата на Тръмп с класифицирани материали, докато той отрича да е извършил нарушение.

Съобщава се, че разследването е към своя край и може да доведе до повдигане на обвинения.

Твърди се, че аудиозаписът е от среща в голф клуба на Тръмп в Ню Джърси през юли 2021 г., т.е. около шест месеца след напускането му на поста.

Двама души, запознати със записа, заявиха пред „Си Би Ес“, че се чува как бившият президент казва, че има ограничения за националната сигурност по отношение на военния меморандум, тъй като в него подробно се описва потенциална атака срещу Иран.

Тръмп казва на събеседниците му, че информацията все още е класифицирана и е трябвало да бъде разсекретена, преди да напусне Белия дом, съобщава един от информаторите.

Не е ясно дали Тръмп е разполагал с документа по време на срещата или просто го е описал на няколко помощници, които са били там. Според други съобщения се чува звук от шумолене на хартия.

