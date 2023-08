Спондж Боб Квадратни гащи е популярен анимационен герой от 25 години насам. Той дебютира на екрана на 1 май 1999 г. Сериалът проследява лудориите и приключенията на Спондж Боб и неговите приятели в измисления подводен град Бикини Ботъм. Може да ги гледате и по EON Kids – част от ТВ платформата на EON .

Всички познаваме любимите приятели на Спондж Боб. Но знаете ли, че симпатичният жълт палавник има и голямо семейство? Въпреки че не се появяват толкова често в епизодите от поредицата, членовете на фамилията са важни за сюжета.

Вижте пълна информация за пакетите EON LIGHT, EON FULL и EON PREMIUM ТУК

Дядо Квадратни Гащи

Той е бащата на Харолд, Шърм и Сините Квадратни Гащи. Той е и дядо по бащина линия на Спондж Боб, Тод, БлекДжек, Стенли и вероятно Лари.

Баба Квадратни Гащи

Тя е вдовицата на Дядо Квадратни Гащи и майката на Харолд, Шърм и Капитан Блу Квадратни Гащи. Баба Квадратни гащи се отнася с внука си като с бебе. Тя е кръгла и кафеникава на цвят и прилича на морска гъба.

Харолд Квадратни гащи

Happy Father’s Day to the greatest papa Spongebob could ever have, Harold Squarepants! 🥰 pic.twitter.com/HbkzQorDgz

Той е бащата на Спондж Боб. Има кафяви очи, мустаци и големи очила. Облечен е с бяла риза и кафяви панталони. Има кръгла глава, което го прави да прилича повече на истинска гъба, отколкото на Спондж Боб.

Майката на Спондж Боб – Маргарет

Тя има черна коса и носи лилава рокля от кибритена кутия, съчетана с перлена огърлица. За разлика от Спондж Боб, и двамата му родители имат кръгли глави.

Шърм Квадратни гащи

Той е брат на Харолд и Блу. Известен е с това, че може да напъха цяла диня в носа си. Има същата квадратна форма като баща си, сина си и племенниците си Спондж Боб и Тод.

Капитан Блу Квадратни гащи

Той е брат на бащата на Спондж Боб. Кръгъл е, оранжев на цвят, със синя шапка и сива брада. Капитан Блу е пенсиониран полицай, който живее в съседство с племенника си БлекДжек, въпреки факта, че го смята за опасен.

Стенли Квадратни гащи

Той е син на Шърм. Изпратен е при Спондж Боб, защото не може да се задържи на работа и чупи всичко, което докосне. Спондж Боб се опитва да разбере каква е целта на живота на Стенли.

Тод Квадратни Гащи

Той е братовчед на Спондж Боб, Стенли, БлекДжек и вероятно на Лари, както и племенник на Блу, Шърм и Харолд.

БлекДжек Квадратни гащи

Today's Sponge(Bob) of the day is.... BlackJack SquarePants from SpongeBob SquarePants (S5E13C "BlackJack")



went to prison for littering and somehow got shrunk during his time there ??? pic.twitter.com/3T38ORlQHw