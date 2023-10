Изнесоха тялото на Матю Пери от дома му в Лос Анджелис. Полицаите разкриха и смразяващ аудиозапис от спешния телефон 911, а източници на органите на реда твърдят, че полицаите са намерили в къщата на актьора хапчета, изписани с рецепта, но не и наркотици.

СНИМКИ НА МАТЮ ПЕРИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ВИЖТЕ ТУК

Тялото на покойния 54-годишен актьор е било качено в бус на съдебна медицина късно в събота вечер. Смята се, че Пери се е удавил във ваната си часове след игра на пиклебол, а от аудиозаписа на диспечерите се чува как мъж казва "спасяване 23" и "удавяне". Съобщава се, че е играл два часа пиклебол (спорт, подобен на тениса, но на по-малък корт) по-рано през деня, преди да изпрати асистента си по работа. Когато асистентът се върнал, открил Пери в безпомощно състояние в джакузито.

Matthew Perry's family say they are 'heartbroken' by Friends star's 'tragic' suspected drowning death, as actor's body is taken away from his home and autopsy is listed as 'pending' on medical examiner's website https://t.co/PmuVQoJuzA pic.twitter.com/Jl1mGqqa38