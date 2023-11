На 10 ноември е родено най-вярното куче на света, прекрасната акита ину, която се превръща в символ на истинското приятелство, вярност и привъзраност - Хачико. Хачико е роден през 1923 година в японската префектура Акита. Фермер решава да подари малкото куче на професор Хидесабуро Уено, работещ в Университета в Токио. Професорът му дава името Хачико, което после ще се превърне в нарицателно за вярността на домшния любимец към стопанина.

Всеки ден проферос Уено пътува с влака до работата си и всеки ден акитата го изпраща сутрин, а вечер го посреща на гарата точно в 17 ч.

БЪЛГАРСКИЯТ "ХАЧИКО": Кучето, което чака починалата си стопанка (ВИДЕО)

На 21 май 1925 г. Хидесабуро Уено получава инфаркт и умира. По това време Хачико е все още мъничък, едва на 18 мес. На този ден той дълго чака стопанина си, който никога не завръща от последното си пътуване с влака. Въпреки това Хачико продължава да го чака всеки ден и всеки ден пристига в 17 ч. на гарата с надеждата стопанина му да се появи.

Макар че много роднини и познати на професора се опитват да вземат кучето при себе си, то неизменно се завръща на гарата, за да посрещне профресора. Местните търговци и работниците започват да го хранят, възхищавайки се на неговата преданост и постоянство. Това продължава години наред.

Oggi Hachiko compirebbe 100 anni e non sarebbero mai abbastanza. 💖 Happy 100th birthday, Hachiko (Nov 10, 1923-March 8, 1935). So happy to see you are now reunited with your human. pic.twitter.com/oJq7Z3QO08

Хачико става известен в цяла Япония след 1932 г., когато е публикувана статията „Предано старо куче очаква завръщането на стопанина си 9 г. след неговата смърт“. През 1934 г. е издигнат негов паметник.

Куче чака стопанина си пред болница 14 дни (ВИДЕО+СНИМКА)

Хачико продължава да идва на гарата в продължение на 9 г. до смърт на 8 март 1935 г. В деня на неговата смърт е обявен ден на траур. Той е погребан е до покойния си господар в Аояма, Минато, Токио.

Last pic of Hachiko, the most faithful dog who waited for his master’s return in the same location every single day for around ten years until he too passed away.



The movie Hachi: A Dog’s Tale starring Richard Gere, is based on the true story of Hachiko...! pic.twitter.com/KAPMQekKxk