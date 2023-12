Европейските лидери се съгласиха да започнат преговори за присъединяването на Украйна и Молдова към Общността. Решението обяви Шарл Мишел. Новината идва въпреки заканите на унгарския премиер Виктор Орбан, че ще наложи вето за Украйна.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…