Емрах Алексиев - един от задържаните и обвинените след акцията в Ботунец от неделя вечер остава в ареста. Магистратите трябва да решат дали да оставят за постоянно зад решетките и останалите задържани.

„Когато ме заключиха, бях на работа. Напълно съм готов са съдействам на държавата. Не е нужно да съм в ареста, защото не съм опасен. Няма да се укрия. Обвинението, което ми е повдигнато, не е достатъчно да бъда задържан”, заяви Емрах Алексиев в съдебната зала.

Разбиха група за рекет и проституция в София, десетки са задържаните от групата "Калашниците"

При проверките на групата около така наречените "Калашници" бяха отведени 52 души. За 16 от тях стана ясно, че са с повдигнати обвинения във връзка с тази и предишни акции. Обвиненията са от рекет и заплахи, до трафик на хора и склоняване към проституция. От полицията разпространиха и снимка на няколко млади жени, които са били въвлечени в схемата.

Редактор: Станимира Шикова