Американската актриса Анджела Басет бе изключително развълнувана от присъдената й почетна награда "Оскар". Отличието тя получи на церемония на 10 януари, съобщава Voice of America (VOA).

Кариерата на Басет започва в средата на 80-те години. Актрисата споделя, че най-щастливият момент за нея бил онзи, в който решила да следва мечтите си.

Звездата е известна с ролята на Тина Търнър в биографичния филм от 1993 г. "What's Love Got To Do With It", за която получи номинация за "Оскар" за най-добра актриса.

Следващата голяма роля на актрисата е в лентата "Сладка въздишка" от 1995 г., в която си партнира с Уитни Хюстън. През 2018 г. участва в култовия филм на Марвел "Черната пантера".

Басет получава номинация за най-добра актриса в поддържаща роля за ролята си на кралица Рамонда в продължението "Черната пантера: Уаканда завинаги филма" през 2022 г.

Congratulations to Angela Bassett for her Academy Award nomination for Best Supporting Actress for Marvel Studios’ Black Panther: #WakandaForever! #Oscars



Black Panther: Wakanda Forever is streaming February 1 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/PzONjreyxk — Disney+ (@DisneyPlus) January 24, 2023

От 1997 г. Актрисата е омъжена за актьора Кортни Б. Ванс, от когото има две деца - близнаците Слейтър и Бронуин, съобщава Voice of America (VOA).