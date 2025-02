Повече от 700 „двойници” на холивудската легенда Мерлин Монро участваха в емблематичното благотворително плуване Marilyn Jetty Swim в Австралия. То има за цел да събере средства за превенция, изследвания и подкрепа към Cancer Council SA.

Събитието се провежда за 12-а година и е по инициативата на Сара Тини, която губи майка си през 2007 година от рак.

More than 700 'Marilyns' take the plunge in 12th annual charity swim😎https://t.co/PdvABtgo1B — SAMD (@SamDForever1) February 2, 2025

Инициативата се проведе в неделя в Брайтън, а в него участваха общо 765 души, облечени в бели бански костюми, светлоруси перуки, очила и червено червило.

A record number of blonde bombshells have taken over Brighton beach, for the 12th Marilyn Jetty Swim - raising funds for cancer research and support @7NewsAdelaide pic.twitter.com/p73yfbVjIx — Ashlea Kunowski (@AKunowski) February 1, 2025

Местният жител на града се пошегува, че плуването на "двойниците" на Мерлин е толкова голямо, че вече ще имат нужда от помощ на НАСА, за да бъдат обхванати в кадрите всички, които са на плажа.

Hundreds of South Australians have hit the water at Brighton Jetty - swimming 400 metres dressed as the iconic superstar Marilyn Monroe. The record-breaking event, all for a very special cause. @AKunowski #7NEWS pic.twitter.com/FQBj1FxWZi — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) February 2, 2025

Тини сподели, че целта им е да съберат 5 милиона долара до няколко години, като до момента сумата е 1,4 млн. долара.

„Обикновено имам доста големи идеи, но това е по-голямо и по-добро, отколкото някога съм си представяла”, сподели още организаторът.

Редактор: Цветина Петрова