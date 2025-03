Още eдин ключов актьори се впуска в новото магическо приключение на НВО – сериалът по романа на Дж. К. Роулинг за фантастичния свят на Хари Потър и училището „Хогуортс”. Според източници номинираната за „Оскар“ и „Еми“ Джанет Мактиър води преговори за ролята на професор Минерва Макгонагъл, която бе изиграна от великолепната Маги Смит.

Припомняме, че номинираният за „Еми“ Паапа Есиду най-вероятно ще бъде новият професор Сивиърс Снейп, чийто образ бе белязан от брилянтното изпълнение на Алън Рикмън.

Другият актьор, за когото бе съобщено, че става част от каста на новия сериал е Джон Литгоу, който ще се въплъти в обичания професор Албус Дъмбълдор. Звездата от "На гости на третата планета" сподели в интервю: „Е, това беше пълна изненада за мен. Получих телефонното обаждане, докато бях на филмовия фестивал „Сънданс“, за пореден нов проект. Не беше лесно решение, защото тази роля вероятно ще ме определи за последната глава от живота ми. Страхувам се. Но съм много развълнуван." И допълни, че решението е било много трудно за него. "Ще бъда на около 87 години, когато приключат снимките, но казах „да“, допъни още той.

От компанията все още отказват коментар и заявиха, че за да се предотвратят спекулации, ще потвърждават информацията само при окончателно договорени детайли.

