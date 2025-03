Ако кралските визити имат за цел да изпращат послания, то снимката на принц Уилям в танк близо до руската граница е едно от най-категоричните. Принцът на Уелс пристигна в Естония, за да изрази подкрепата си към британските войски, които са част от най-голямото присъствие на армията на Обединеното кралство извън граница. Те имат ключова роля в защитата на балтийската държава от потенциална заплаха от Русия.

В петък, в мразовит и кален военен полигон, принцът се запозна с войниците и военната техника, които пазят източния фланг на НАТО.

Облечен в униформа, той бе заснет в танк Challenger 2, а по-късно и в бронирана бойна машина, като по този начин подчерта ангажимента на Великобритания за възпиране на евентуална агресия от страна на Русия.

William Prince of Wales visits the Mercian Regiment in his role as Colonel-in-Chief and learnt about how they are bolstering NATO’s eastern flank as part of Operation Cabrit. #RoyalVisitEstonia #PrinceWilliam #Army #Estonia #NATO pic.twitter.com/sKFpxhQzLa