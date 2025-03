Ситуационният център на Министерството на външните работи изпрати съобщение до всички българи, които са се регистрирали в Тайланд през рубриката „Пътувам за“ на сайта на ведомството. Към момента съгражданите ни, които са отговорили на съобщението, са заявили, че не се нуждаят от съдействие, добавят от МВнР.

„Няма данни за пострадали български граждани към момента при земетресението в Мианмар, което предизвика рухването на небостъргач в Банкок“, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи.

Мианмар обяви извънредно положение в 6 области

Посолството на България в Ханой следи развитието на ситуацията. „Сърцата и мислите ни са с хората от Мианмар и Тайланд след днешното силно земетресение“, написаха от МВнР в социалната мрежа Х.

Our hearts and thoughts are with the people of #Myanmar and #Thailand after today’s powerful earthquake.