Руско-американски космически екипаж се завърна в неделя - навръх Великден, на Земята с кораба "Союз МС-26", съобщи руската космическа агенция "Роскосмос", цитирана от "Ройтерс".

След повече от 7 месеца, прекарани на Международната космическа станция (МКС), се завърнаха космонавтите на Роскосмос Алексей Овчинин и Иван Вагнер и астронавтът на NASA Доналд Петит.

Петит публикува видео в Х, придружено от думите: "Майко Земя, завръщам се у дома", а NASA публикува кадри от кацането на екипажа с надписа "Добре дошли у дома"!

Welcome home! @Astro_Pettit and his cosmonaut crewmates, Alexey Ovchinin and Ivan Vagner, completed their mission after seven months on the @Space_Station. https://t.co/FTa8rWrAgj pic.twitter.com/iQVJtHzTNp — NASA (@NASA) April 20, 2025

Тримата работеха в космоса от 11 септември миналата година, уточнява "Ройтерс".

Mother Earth, I am coming home. pic.twitter.com/lxxAQICzMJ — Don Pettit (@astro_Pettit) April 19, 2025

"Излизането от орбита и спускането към Земята протекоха нормално", обявиха от "Роскомос", допълвайки, че кацането е било в Казахстан, в района на град Жезказган.

LIVE: After a 220-day space mission, astronaut Don Pettit and two crewmates are landing on the steppes of Kazakhstan in their Soyuz spacecraft. Touchdown is scheduled for 9:20pm ET (0120 UTC April 20). https://t.co/boR9moEhsI — NASA (@NASA) April 20, 2025

На 8 април в орбита бе изведен космическият кораб "Союз МС-27" с американеца Джони Ким и руснаците Сергей Рижиков и Алексей Зубрицки.

Nasa astronaut returns from space station on his 70th birthday https://t.co/S2oB4bVW99 pic.twitter.com/COjVeVaQl2 — The Independent (@Independent) April 20, 2025

На борда на МКС те се присъединиха към американците Петит, Ан Маклейн и Никол Айерс, руснаците Овчинин, Вагнер и Кирил Песков и японеца Такуя Ониши.

