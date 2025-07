92-годишен мъж беше признат за виновен в изнасилване и убийство на жена, родена преди 133 години. Смята се, че това е най-дългото дело тип „студено досие”, което е стигало до съда, съобщи Sky News .

Райланд Хедли беше осъден от Кралския съд в Бристол за убийството на 75-годишната майка на две деца Луиза Дън в дома ѝ през юни 1967 г.

Най-новата ДНК технология, както и съвпадащите отпечатъци от длани, взети на местопрестъплението преди повече от 57 години, бяха причина журито да признае Хедли за виновен и по двете повдигнати му обвинения.

Разследването е ръководено от детектив инспектор Дейв Маршант от полицията на Ейвън и Съмърсет. Той посочи, че процесът бил микс от нови и стари техники, използвани в криминологията.

►Престъплението

Сутринта на 28 юни 1967 г. съседите забелязват, че Луиза Дън, която е родена през 1892 г., не стои на прага на дома си, както обикновено. Намират я мъртва в дома ѝ в района на Ийстън в Бристол – насинена, с кръв по цялото тяло и вързани глезени. Полицейското разследване по това време открива следи от семенна течност по нея, но това се случва 20 години преди съществуването на ДНК тестовете.

Отпечатък от длан е открит и върху един от задните прозорци в къщата.

Първоначалното разследване е мащабно, каза инспектор Маршант пред Sky News.

„Над 19 000 отпечатъка от длани са взети от мъже и момчета в района на Бристол и извън него. Направени са повече от 8000 записа с разпити и са взети няколко хиляди показания“, добави той.

Аутопсията установява, че жертвата има „обширни ожулвания“ по лицето си и че най-вероятното обяснение е, че устата ѝ е била притисната от нечия ръка.

Но Хедли - по това време на около 30 години, живее точно извън кръга от набелязаните за снемане на отпечатъци от дланите.

Около 20 шкафа с доказателства са съхранявани в централата на полицията в Ейвън и Съмърсет в продължение на близо шест десетилетия, наред с вещи по други неразкрити престъпления.

Случаят беше преразгледан през 2024 г. с направата на нови ДНК тестове на семенната течност, открита върху полата на Дън в деня на смъртта ѝ. На разследващите служители е съобщено, че резултатите показват съвпадение на ДНК пробите в националната база данни. Според информацията вероятността те да принадлежат на Хедли е „милиард пъти” по-голяма, отколкото да са на някой друг.

Хедли беше арестуван в дома си в Ипсуич през ноември 2024 г. Той не даде показания по време на процеса.

Съдебните експерти заявиха пред заседателите, че са сравнили отпечатъка от дланта на Хедли, взет при ареста, с този, който е бил намерен върху прозореца на дома на Дън.

Съдията позволи на прокуратурата да вземе предвид факта, че Хедли вече е бил в затвора за извършване на други две изнасилвания, около десетилетие след убийството на Дън.

И двата случая са свързани с нападения срещу възрастни жени при сходни обстоятелства.

Прокурорът Анна Вигарс заяви пред съдебните заседатели, че „тези престъпления показват, че Хедли има склонност да действа по абсолютно същия начин, както ние посочихме, че го е направил и през 1967 г. С други думи - да нахлува в домовете на хората през нощта, а в някои случаи и да се насочва към възрастна жена, живееща сама, и да я изнасилва”.

