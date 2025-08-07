През последната седмица столичната полиция е заловила 2 кг фентанил. Това съобщи в „Интервюто в Новините на NOVA” директорът на СДВР Любомир Николов.

Част от наркотика е заловен в центъра, друга част – в квартал „Дружба”.

Даниел Митов: ГДБОП е хваналa около 2,730 кг фентанил от началото на годината

Главен комисар Николов обясни, че този наркотик е по-опасен от хероина.

„От 200 гр. Фентанил могат да бъдат направени 1000 дози”, каза комисар Николов. По думите му в София има най-много заловен такъв наркотик.

„Ще се справим, в тази насока работим и с колегите от ГДБОП”, каза Николов.

