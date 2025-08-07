Снимка: iStock
-
Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA предупреждава за фалшива реклама
-
Делото „Дебора”: Обвиненият Георги Георгиев излезе от затвора, каза, че ще си търси правата
-
Обвиненият в тероризъм заради палеж на гора край Велико Търново остава в ареста
-
Трима арестувани с 10 000 фалшиви евро при акция в София (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Пребитият фелдшер от Берковица: Нападателят беше целият в кръв, опитах се да почистя раните му
-
До 8 години затвор грозят мъжа, задържан за жестокото убийство на куче в Тетевен
Част от наркотика е заловен в центъра, а друга част – в квартал „Дружба”
През последната седмица столичната полиция е заловила 2 кг фентанил. Това съобщи в „Интервюто в Новините на NOVA” директорът на СДВР Любомир Николов.
Част от наркотика е заловен в центъра, друга част – в квартал „Дружба”.
Даниел Митов: ГДБОП е хваналa около 2,730 кг фентанил от началото на годината
Главен комисар Николов обясни, че този наркотик е по-опасен от хероина.
„От 200 гр. Фентанил могат да бъдат направени 1000 дози”, каза комисар Николов. По думите му в София има най-много заловен такъв наркотик.
„Ще се справим, в тази насока работим и с колегите от ГДБОП”, каза Николов.
Цялото интервю гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни