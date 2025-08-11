Разкриха схема за манипулиране на резултатите от годишни технически прегледи (ГТП) в пункт в района на Сточна гара. Специализираната полицейска операция се проведе от служители на „Икономическа полиция“ и представители на ИА „Автомобилна администрация“.

Снимка: МВР

По информация на МВР операцията е проведена след получени данни за нерегламентирани действия в обекта. В хода на проверката е установено техническо приспособление, позволяващо манипулиране на измерванията на вредните емисии, изисквани по екологичните стандарти.

При инспекцията служителите открили тръбопровод, свързващ газ-анализатора със сонда, която вместо директно да бъде поставена в ауспуха на автомобилите, била присъединена чрез маркуч към външен газов източник.

Снимка: МВР

Маркучът преминавал през прикрита дупка в стената и водел до съседно помещение, където бил свързан към бутилка с газ, оборудвана с редуцил-вентил и два манометъра. По този начин било възможно контролирано подаване на газ, който се смесва с изгорелите газове от автомобила. Това водело до изкуствено понижаване или повишаване на стойностите, отчитащи нивата на въглероден оксид – ключов показател при екологичната оценка на превозното средство.

Снимка: МВР

Съгласно действащата нормативна уредба, газ-анализаторът трябва да измерва директно изгорелите газове от ауспуха на превозното средство, без намеса на външни устройства, които могат да променят резултатите. Манипулацията на данните нарушава екологичните изисквания и води до издаване на протоколи с невярно съдържание, които се подават към ИА „Автомобилна администрация“.

Снимка: МВР

Освен манипулациите при измерванията, при проверката са открити нарушения, свързани с лични данни. В повече от 100 протокола за извършен ГТП било вписано едно и също лице като представител на различни автомобили пред комисията.

51-годишният собственик на пункта е разпитан като свидетел, а газовата бутилка и инкриминираните документи са иззети като доказателства.

Снимка: МВР

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.

