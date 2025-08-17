В Белгия направиха огромен омлет от хиляди яйца. Готвачи и пекари се събраха на площада на градче недалеч от границата с Германия. Те направиха омлета в тиган с диаметър 4 метра, след като яйцата за него бяха благословени от местен свещеник.

Необичайното ястие всъщност е част от дълга традиция. Първият такъв омлет е бил направен през 70-те. Интересно е името на организацията, която готви на площада. Това е „Световното братство на рицарите на гигантския омлет“. През десетилетията движението наистина се е разпростряло по света. Подобни омлети се приготвят от негови членове в Аржентина, Канада, Съединените щати и Франция.

