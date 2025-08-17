„Голям напредък по отношение на Русия. Очаквайте още детайли!“ написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в платформата си Truth Social.

Президентът не предостави допълнителни подробности, но посланието му идва непосредствено след срещата му на върха в Аляска с руския президент Владимир Путин – и преди срещата му в Белия дом с украинския президент Володимир Зеленски в понеделник.

Междувременно главният пратеник Стив Уиткоф коментира пред CNN: „Руският президент Владимир Путин се съгласи да позволи „солидни гаранции за сигурност” за Украйна от страна на САЩ като част от потенциално мирно споразумение по време на срещата си на върха с президента Доналд Тръмп в петък”.

„Съгласихме се на солидни гаранции за сигурност, които бих описал като променящи играта“, каза Уиткоф, описвайки гаранцията за сигурност като защита от типа на „член 5“ срещу по-нататъшна руска инвазия.

Той каза, че Путин се е съгласил и на „законодателно закрепване“ на забраната Русия да навлиза в други територии - в Украйна или другаде в Европа - като част от потенциалното мирно споразумение.

► Хронология на ключовите моменти:

⇒ 6 август: Американският пратеник Стив Уиткоф проведе разговори с руския президент Владимир Путин в Москва

⇒ 8 август: Тръмп обяви „дългоочакваната“ среща с Путин, която по-късно е потвърдена от Кремъл

⇒ 11 август: Министрите на външните работи на Европейския съюз призоваха за безусловно прекратяване на огъня, преди да бъде договорена каквато и да е сделка

⇒ 11 август: Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на пресконференция в Белия дом, че може да има „известна размяна“ на територии между Русия и Украйна, за да се сложи край на войната

⇒ 13 август: Украинският президент Володимир Зеленски пътува до Берлин. Европейски лидери и членове на НАТО проведоха телефонен разговор, към който се присъединиха Тръмп и Джей Ди Ванс.

⇒ 13 август: Тръмп заяви, че има вероятност за бъдеща среща между Путин и Зеленски.

⇒ 14 август: Зеленски пътува до Обединеното кралство, за да се срещне с премиера Киър Стармър - никой от двамата не направи коментари пред медиите.

⇒ 15 август: Срещата между Тръмп и Путин в Аляска не води до споразумение, но и двете страни заявяват известен напредък, без да предоставят подробности.

⇒ 17 август: Европейските лидери се събраха виртуална среща за напредъка по мирното споразумение за Украйна.

