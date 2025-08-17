САЩ ще продължат да се опитват да изготвят сценарий за край на войната на Русия в Украйна, но това може и да не е възможно, каза днес пред CBS държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

„Ако мирът тук няма да е възможен и войната продължава, хората ще продължат да умират с хиляди... За съжаление, може да стигнем дотам, но не искаме“, каза Рубио.

Уиткоф: Путин направи отстъпки от исканията за размяна на украински територии

Той така заплаши Русия с нови санкции, ако не бъде постигнато споразумение по въпроса за Украйна.

„В крайна сметка, ако не успеем да постигнем споразумение тук, ще има последици“, предупреди държавният секретар на САЩ, като визира възможното одобряване на нови санкции срещу Русия.

Той беше запитан дали прекратяването на огъня вече не е на масата на преговорите, на което Рубио отговори, че това не е изключено. „Всички се съгласиха, че най-добрият начин да се сложи край на този конфликт е чрез цялостно мирно споразумение“, продължи Рубио.

Редактор: Цветина Петкова