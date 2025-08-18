Снимка: iStock, илюстративна
-
За няколко часа е задържано „мулето”
„Ало” измамници опитаха да откраднат 17 800 лева от 90-годишен мъж в София. Сигнал за случая е подаден на 13 август в 7 районно.
В рамките на няколко часа т.н. „муле” е задържано от полицията, съобщи инспектор Стефан Попов, началник сектор към СДВР.
Част от парите са намерени при самото задържане, останалата – в жилището му. Мъжът е криминално проявен, неосъждан, обясни инспектор Попов.
Схемата е обичайната – съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници.
Първоначално възрастният човек не се е усъмнил. След като предал парите, се свързал със свои близки и осъзнал, че е жертва на измама, обясни инспектор Попов.
Материалите са докладвани в прокуратурата.
„С мое постановление задържаното лице е привлечено в качеството на обвиняем”, заяви Валентин Добрев, наблюдаващ прокурор. Той е постановил задържане до 72 часа. А от неделя задържаният е с постоянна мярка, постановена от съда.
Парите ще бъдат върнати на потърпевшия още днес.
Продължава работата по случая. Предполага се, че фактическите извършители са в Румъния.Редактор: Ина Григорова
