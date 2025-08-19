Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
-
Задържаният за убийството в Първомай – познат на семейството
-
Защо тестовете не засичат райския газ?
-
Жена на полицай е убита в Първомай, докато той бил на работа
-
„Ало” измамници опитаха да откраднат близо 18 000 лева от 90-годишен мъж
-
Вениамин алармира: Фалшиви профили се представят за мен и мамят феновете ми
-
Кражба в стил Хогуортс: Откраднаха луксозно издание на „Хари Потър“ от столична книжарница
Мартин Цанков иска да излезе на свобода
Мъжът, обвинен в опит за грабеж пред банков клон в София, иска да излезе на свобода. Днес Софийският апелативен съд ще разгледа мярката му за неотклонение. Престъплението беше извършено на 8 август в столичния квартал „Дианабад”.
49-годишният Мартин Цанков направил опит да отнеме чанта за лаптоп от служителка в голяма частна болница, в която имало сума от 114 хиляди лева, твърди прокуратурата.
Пред първата инстанция защитата поиска по-лека мярка заради здравословното състояние на обвиняемия. Магистратите обаче прецениха, че това не е достатъчно основание той да излезе от ареста.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни