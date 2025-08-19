Администрацията на президента Доналд Тръмп съобщи, че ще търси „антиамерикански“ възгледи, включително в социалните мрежи, при вземането на решения за правото на пребиваване в Съединените щати.

Американските служби за гражданство и имиграция, които разглеждат молбите за пребиваване в САЩ или за получаване на гражданство, заявиха, че ще разширят проверката на публикациите на кандидатите в социалните мрежи.

„Американските привилегии не трябва да се предоставят на онези, които презират страната и промотират антиамерикански идеологии. Имиграционните ползи – включително правото да живееш и работиш в САЩ – остават привилегия, а не право“, каза говорителят на агенцията Матю Трагесер.

Американският закон за имиграцията и гражданството, който датира от 1952 г., дава определение за антиамериканизъм, който по онова време той се отнася предимно за комунистите, предаде АФП.

Администрацията на Тръмп обаче вече предприе агресивни действия за отказ или отмяна на краткосрочни визи за хора, които се считат за противници на интересите на външната политика на САЩ, особено по отношение на Израел.

Последните указания за решенията по имиграционни въпроси гласят, че властите ще проверяват дали кандидатите „пропагандират антисемитски идеологии“.

Администрацията на Тръмп обвини студенти и университети в антисемитизъм заради протестите срещу израелската офанзива в Ивицата Газа. Много от активистите отхвърлиха обвиненията.

Държавният департамент заяви на 18 август, че е отменил 6000 студентски визи, откакто държавният секретар Марко Рубио встъпи в длъжност през януари.

