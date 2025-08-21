Началниците на отбраната на държавите членки на НАТО са провели видеоконферентна среща, в която обобщили резултатите от разговори за конфликта в Украйна между Доналд Тръмп и европейските лидери.

Европейските лидери обсъдиха резултатите от срещата в Белия дом

Началникът на Военния комитет на пакта адмирал Джузепе Каво Драгоне определи дискусията като "чудесна и откровена". Според адмирала на срещата се потвърдила колективната подкрепа за Киев, като приоритет остава постигането на траен и надежден мир.



По-рано днес руският външен министър Сергей Лавров разкритикува усилията за договаряне на гаранции за сигурността на Украйна без участието на Москва и заяви, че това няма да проработи.



Междувременно полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че Русия отново провокира НАТО, след като руски дрон падна в Източна Полша.

Седем убити, включително две деца, при въздушни удари по Харков

"За пореден път си имаме работа с провокация от страна на Русия с паднал дрон. Занимаваме се с това в решаващ момент, когато текат дискусии за мир в Украйна. В момент, в който тази война има шанс да приключи. Русия провокира това за пореден път. Тя никога няма да си признае. Точно както не е признала за нито един от осем инцидента в Молдова, три в Румъния, три в Литва, два в Латвия и един в България, включващи дронове. Да не говорим за паднали ракети“, посочи Кошиняк-Камиш.

