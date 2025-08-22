Снимка: iStock
Жертвата е подала сигнал в ГДБОП
40-годишна българка изгуби около 10 000 лв. от своя сметка в популярна платформа. За схемата на брифинг в петък разказа ст. ком. Владимир Димитров, директор на Дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП.
През криптирано чат приложение с жената се свързали измамници, с телефонен номер от азиатска държава. Профилът им в чата бил с логото световноизвестната онлайн платформа за разплащания. Измамниците казали на жертвата, че ако не започне да прехвърля парите си по служебна сметка в платформата, средствата ще бъдат изгубени и жената няма да може да използва опциите за разплащане, нито банковата си карта.
ГДБОП предупреждава: Фалшиви профили и сайтове дублират промоции на истински фирми
Жертвата се подвела и предоставила нужните за достъп до сметката ѝ данни. Впоследствие профилът ѝ в платформата бил превзет, а сумата от около 10 000 лв. - пренаредена към крипто- и друг вид платформи от измамниците.
От ГДБОП съобщиха още, че измамата все още не е разкрита. Работи се по сигнала на потърпевшата, който ще бъде докладван и на Прокуратурата.Редактор: Калина Петкова
