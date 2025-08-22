Канада ще премахне всички мита върху американски стоки, съответстващи на изискванията на съществуващото Северноамериканско споразумение за свободна търговия, обяви премиерът Марк Карни, предаде АФП. Това решение съвпада с освободителните мерки, потвърдени по-рано този месец от Вашингтон.

Карни, който говори пред журналисти ден след продължителен разговор с президента Доналд Тръмп, заяви, че „Канада има най-добрата сделка от всички страни с Съединените щати в момента“. Той отбеляза, че след поредица от споразумения, които САЩ подписаха с големи партньори, включително Европейския съюз, е очевидно, че администрацията на Тръмп принуждава страните „да плащат за достъп до най-голямата икономика в света“.

Според премиера средният митнически процент върху стоки, влизащи в САЩ от целия свят, вече е 16%, спрямо 2% преди Тръмп да встъпи в длъжност. Митото върху канадски стоки е 5,6%, като Карни добави, че „85% от нашата търговия е безмитна“.

Карни подчерта, че решението на САЩ да запази освобождаването от мита на всички стоки, съобразени със Споразумението между САЩ, Мексико и Канада, е било ключово. От 1 септември Канада ще отговори със същата мярка като жест на добра воля, целейки да „интензифицира“ дискусиите с администрацията на Тръмп за по-широки търговски отношения.

Бившият професионален хокей играч използва хокейни метафори, за да обясни хода на решенията: „Имаше време в играта, когато свалихме ръкавиците в първия период, за да изпратим сигнал, и го направихме. Сега е моментът да вкараме шайбата в мрежата“, каза Карни, подчертавайки, че Отава е фокусирана върху постигането на сделка с дългосрочни ползи за канадската икономика.

Редактор: Методи Георгиев