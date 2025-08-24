Точно 12 дни откакто трима от групата на „Наглите” изчезнаха безследно. Става въпрос за Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето. Сигналът е подаден от техни близки. До този момент е известно, че са оставили телефоните и автомобилите си.

2007-2009 година – 19 отвлечени и близо 3 милиона евро откупи, за да ги видят близките им живи.

Изводите си прави държавата. През 2009 година. Групата за отвличания е задържана. МВР нарича акцията "Наглите"

Една от последните къщи, в които се предполага, че са държани именно Киро Киров и Румен Гунински се намира в село Кокаляне и днес е продадена от съдия изпълнител заради дългове и от няколко месеца тук живее младо семейство.

Според разследващите къщите, в които са държани похитените, са общо седем. Те са във вилна зона "Бункера", село Бърдо, край Вакарел, село Гоз (Пернишко), село Петревене (Луковитско), Кокаляне, Бистрица и Долни Лозен.

„Наглите” са предадени от свои. Валентин Михайлов-Ихтиманкия и Любомир Димитров-Гребеца разказват за отвличанията на бандата. Ихтиманския става защитен свидетел. Любо Гребеца получава по-лека присъда - 10 години. Останалите от "Наглите" - Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето получават по 18 години.

Четирима от "Наглите" са оправдани. Годината на окончателните присъди е 2014.

Труповете на Юлиан Лефтеров-Конгфуто и Иван Пайнавелов- Сапата бяха открити в местност "Елата" в Плана планина. Сапата е сочен като член на "Наглите" и според разследващите е отговарял за кражбата на автомобилите, с които са извършвани похищенията. Разследващите бяха доведени тук от друг член на „Наглите” - Даниел Димитров-Релето.

Друг член на бандата на наглите – Кирил Кирилов Шкафа – не дочака правосъдие. Той беше разстрелян след като го освободиха от ареста. Убийството му остава неразкрито и до днес.

Парите от откупите не са открити.