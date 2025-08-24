Пиенето на кафе може да ви помогне не само да се събудите сутрин, но и да живеете по-дълго, особено ако не добавяте захар и сметана.

Ново проучване на изследователи от Университета Тъфтс установи, че пиенето на една или две чаши кофеиново кафе на ден е свързано с по-нисък риск от смърт по каквато и да е причина, включително сърдечни заболявания.

Този ефект обаче намалява, когато добавите прекалено много захар или наситени мазнини в чашата си.

Проучването, публикувано в The Journal of Nutrition, разглежда здравните досиета и хранителните навици на повече от 46 000 възрастни в САЩ между 1999 и 2018 г.

Данните са от дългосрочно национално проучване, наречено NHANES, което проследява тенденциите в областта на здравето и храненето. Изследователите са използвали и данни от Националния индекс на смъртността, за да установят кои лица са починали и каква е причината за смъртта им.

Те установили, че хората, които пиели черно кафе или кафе с малко добавена захар и мазнини, имали с 14% по-нисък риск от смърт от каквато и да е причина в сравнение с хората, които не пиели кафе. Тази група също имала по-нисък риск от смърт от сърдечни заболявания. Но хората, които добавяли много захар и сметана в кафето си, не получавали същите ползи.

Кафето съдържа естествени съединения, които могат да подобрят здравето, като антиоксиданти и противовъзпалителни средства. Тези съединения могат да бъдат причината за положителните ефекти върху продължителността на живота.

Добавянето на захар и млечни продукти с високо съдържание на мазнини обаче може да неутрализира някои от тези ползи. В проучването „ниско съдържание на захар“ означавало по-малко от половин чаена лъжичка на чаша, а „ниско съдържание на мазнини“ означавало количеството в една супена лъжица лека сметана или пет супени лъжици мляко с 2% масленост.

Като цяло, проучването установило, че пиенето на поне една чаша кафе на ден е свързано с 16% по-нисък риск от смърт. Пиенето на 2 до 3 чаши на ден увеличава ползата леко, намалявайки риска с 17%.

Въпреки това, пиенето на повече от 3 чаши не добавя допълнителна полза и всъщност връзката с намаления риск от сърдечни заболявания става по-слаба с по-високия прием. Не е открита силна връзка между пиенето на кафе и намален риск от смърт от рак.

Старшият автор на проучването д-р Фанг Фанг Жанг заяви, че е важно да се разбере колко често се консумира кафе в ежедневието ни – почти половината от всички възрастни американци пият поне една чаша на ден. Тя подчерта, че макар кафето да може да бъде част от здравословния начин на живот, добавянето на прекалено много захар или наситени мазнини може да отнеме ползите му.

Водещият автор Бинжие Жоу каза, че тяхното проучване е едно от първите, които измерват точно колко захар и мазнини хората добавят към кафето си. Резултатите им подкрепят настоящите диетични препоръки, които съветват да се ограничава до минимум добавянето на захар и наситени мазнини.

Изследователите отбелязаха и няколко ограничения. Тъй като проучването се основава на информация, предоставена от самите участници за това, което са консумирали, данните може да не са напълно точни. Освен това в групата нямало достатъчно хора, които пият безкофеиново кафе, за да се види ясно дали то има същите ефекти.

Все пак посланието е ясно: ако обичате кафе и го пиете без добавки, това може да ви помогне да останете по-здрави в дългосрочен план.

Редактор: Методи Георгиев