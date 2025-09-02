Близки на загиналия в Ботевград 31-годишен мъж изпратиха видеа до редакцията на NOVA. На тях се вижда, по думите им, как соченият от тях за наркодилър Поро продава дрога от прозореца на дома си. От тях става ясно как непознати лица отиват под балкона на мъжа, изчакват,а после той им подава нещо, след което клиентите си отиват.

Припомняме, че по данни на МВР около 19:30 ч. в понеделник група от 300 души тръгнала да търси жител на близкото село Трудовец. След като не го открили, потрошили къщата, в която живее. Разгневените хора се отправили към Ботевград в опит да намерят и други, смятани от тях за наркоразпространители. На място били изпратени служители от близки полицейски управления, „Жандармерия” и специализирани полицейски сили. Няма ранени или пострадали, а ситуацията към днешна дата е овладяна, твърдят властите.

Пред NOVA говори бащата на 31-годишния Румен, чиято смърт предизвика напрежение в Ботевград в понеделник. „Официалната причина за фаталния край е масивен инфаркт, причинен от много силна билка”, разкри Сашо Христов. И допълни, че негови приятели му казали, че видели сина му с мъжа, когото обвинява, че е наркодилър. Той си купил топче, увито в станиол.

Бащата на починалия в Ботевград: Ако намерят дилъра, ще го убия

Преди да почине, 31-годишният 8 месеца се лекувал в център за зависимости в Самоков, уточни баща му. След като се прибрал, бил в много добро състояние – тренирал, спял и се хранел нормално. Сашо Христов няколко пъти подавал устни жалби в полицията срещу осем души, продаващи наркотици. Официално оплакване в МВР обаче не е писал.

„Понякога полицаи обикалят в махалата. Но защо не са в затвора тези хора, а се разхождат на свобода и си продават наркотиците?”, пита почерненият баща. Според него има чадър над дилърите.И твърди, че Поро, както е прякорът на мъжа, когото обвинява за смъртта на сина си, слагал фентанил в марихуаната, за да прави по-зависими пушещите.

Засилено полицейско присъствие в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж

„Наркодилърите не работят в мрежа, те са конкуренция. Поро, брат му Иван Пиката и един, на когото казват Врачанина, работят заедно. Всички останали са си конкуренция. Ако хванат Поро, ще го убия, заявявам го! Аз имах един син и за мен животът е приключил”, твърди бащата.

По-рано стана ясно, че издирват сочения за наркодилър. Няколко пъти през годините той е задържан от органите на МВР. Т. нар. Поро бил дори под домашен арест. Според местните той разпространявал марихуана, метадон и амфетамин.

Задържани няма нито за смъртта на мъжа, нито след погрома в понеделник вечер.