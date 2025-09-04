Снимка: iStock
-
Делото „Епстийн“: Пострадали жени съставят списък с приближени на финансиста
-
Футболист и баща му спасиха мъж от горяща кола (ВИДЕО)
-
САЩ не допускат палестински официални лица на срещата на ООН в Ню Йорк
-
След уволнението: Лиза Кук ще съди Доналд Тръмп
-
Винъс Уилямс с уникален рекорд: 94-то участие на турнир от Големия шлем
-
Тръмп заплашва с армия в Балтимор заради престъпността
Огромната печалба е от Пауърбол
Рекордна печалба от лотарията Пауърбол в Съединените щати. Късно снощи бяха изтеглени печелившите числа, които ще донесат на някой късметлия джакпот в размер на един милиард и 400 милиона долара.
Тегленето беше 41-вото откакто падна предишния джакпот. Той беше спечелен на 31-ви май в Калифорния.
Разкриха кой е късметлията, спечелил 1,3 млрд. долара от лотарията в САЩРедактор: Цветина Петкова
Последвайте ни