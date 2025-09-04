Рекордна печалба от лотарията Пауърбол в Съединените щати. Късно снощи бяха изтеглени печелившите числа, които ще донесат на някой късметлия джакпот в размер на един милиард и 400 милиона долара.

Тегленето беше 41-вото откакто падна предишния джакпот. Той беше спечелен на 31-ви май в Калифорния.

