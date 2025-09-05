Една от най-обичаните рубрики на репортерите на NOVA "Непознатите земи" се завръща с нов сезон в "Събуди се".

Тази неделя Мариана Торманова и Explorers Club Bulgaria ще ни заведат във „Величествен Китай”.

През историята се отправяме към специално запознанство с традиция на повече от две хиляди години, която продължава да буди възхищение и до днес.

Въздухът в залата замръзва още в началото. И на сцена излизат известните в целия свят китайски акробати.

Всяко движение кара публиката да гледа със затаен дъх. А зад всяко изпълнение стоят години на тежки тренировки още от ранна възраст.

Специално за NOVA говори един от световно известните китайски акробати.

"Започнах да се занимавам с акробатика още като шест годишен", разказва акробатът Тао.

"Тренирам и участвам в състезания вече 14 години. До тук съм спечелил два златни медала от международни състезания. Моята специалност са въздушните номера със столове. Соло изпълнение. Правя сложни акробатчни елементи високо във въздуха, което изисква голяма координация и баланс", обясни той.

Номерът на Тао е да се задържи високо във въздуха само на ръце, или на една, върху огромен брой столове, които реди, докато изкачва.

"Нямам никакви страхове и много обичам това, което правя. Случвали са се грешки по време на репетиции,тогава не всичко е на 100 процента както трябва и го коригираме в последствие. Но се е случвало да падна, за щастие няма нищо счупено. Моята мечта е да продължа да играя за публиката", допълни Тао.

„Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.

