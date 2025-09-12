Задържаха двама братя за производство и разпространение на наркотици при специализирана акция на полицията. Открити са и оръжия. В хода на операцията е установена и наркооранжерия в пернишко село, обяви заместник-директора на 5-то Районно управление комисар Стефан Тотев.

„В хода на операцията задържахме двама мъже, които са братя, криминално проявени са, на 40 и 38 г. Имат множество криминални прояви - кражби, грабежи, хулиганства, увреждания, престъпления свързани с МПС, както и наркотични вещества. В хода на операцията друго, което установихме - на адреси в град София множество наркотични вещества. Говорим за кокаин от порядъка на над 350 грама, вакуумиран в отделни пакети, множество полиетиленови пликове, вакуум машини. Също така се натъкнахме и на бойни оръжия, със заличени номера, които не могат да бъдат идентифицирани. Множество боеприпаси за тези оръжия. Към тях има заглушители. Иззели сме ги. Към настоящия момент те се изследват, за да установим дали с тях са извършвани някакви престъпления в миналото”, каза комисар Тотев.

