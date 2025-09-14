Снимка: iStock
Кампанията ще се проведе на 18-и септември
Безплатни прегледи за аневризма на коремната аорта с цел – проблемът да бъде открит и лекуван преди да застраши човешки живот. Кампанията е от Бургас, а прегледите ще се извършват на 18-и септември.
Един от хората, които често посещават лекарския кабинет заради сходен проблем, е 75-годишният Георги Калудов. Той има и съпътсващи сърдечни заболявания. За аневризмата си разбира по време на рутинен преглед.
"Животът продължава, нищо не ни е дадено даром. Това е естествения ход. Така размишлявах, преди да ме заболи и да разбера, че имам този проблем", казва Георги. И съветва - да не губим време, а да посетим специалист, ако имаме оплаквания.
Подобна анвризма всъщност представлява разширение, възникнало в най-голямата аорта в човешкото тяло. Най-често протича без симптоми. Според кардиолози диагнозата най-често идва след 60-годишна възраст.
"Хора, които имат нездравословни навици - пушене, или пък с проблеми с кръвното налягане, с напредването на възрастта тъканите изстъняват. В подобни случаи е най-голяма опасността за пациентите, защото образуваното разширение може да се спука", обясни д-р Борис Таблов. Спукване на образуванието може да има фатален изход.
Образуванието може да бъде установено с помощта на рутинен преглед с ехограф. Прегледите в рамките на кампанията ще бъдат безплатни, а лекарите препоръчват на най-уязвимите групи - хората на възраст над 60 - да се включат в кампанията.
Повече по темата вижте във видеото.
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Цветисиана Костова
