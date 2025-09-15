Новият френски премиер Себастиан Льокорню започва мандата си с 38% одобрение, за разлика от президента Еманюел Макрон, чийто рейтинг падна до 19 на сто. Това предаде френският в. "Журнал дьо Диманш".

Премиерът се радва на безпрецедентен политически капитал на фона на слабите позиции на президента, отбелязва вестникът. Освен това, 38-процентовото одобрение за премиера е с четири пункта повече от това за Франсоа Байру, когато той пое поста.

"Той е надежден", "опитен и вдъхващ доверие", казват някои. Други оценяват положително представянето му по време на предаването на властта: "Много сдържан стил", "обещава да слуша внимателно и да се ангажира в диалог".

Анкетираните го описват в коментарите си като "един вид анти-Байру", казва Фредерик Даби, директор във Френския институт за изследване на общественото мнение. Изданието добавя, че много французи са научили кой е Льокорню в сряда и "това не е недостатък, тъй като за някои той изглежда като обновление".

Едуар Филип и Жан Кастекс също не бяха особено известни, когато пристигнаха в резиденцията на премиера, добавя Фредерик Даби.

