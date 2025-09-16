Боуен терапията е неинвазивен, мек и холистичен метод за въздействие върху тялото, който чрез специфични движения стимулира естествените процеси на самолечение в организма. Техниката е подходяща както при остри болки, така и при хронични състояния, стрес и дисбаланс, като може да се прилага при хора от всяка възраст – от новородени до възрастни в дълбока старост. Това обясни в студиото на „На кафе“ Боуен терапевтът Милена Костадинова.

Боуен терапията е форма на мануална терапия, разработена в Австралия от Том Боуен през 50-те години на миналия век. „Това не е просто техника, а изкуството да слушаш тялото и да помогнеш то да се възстанови“, обясни Милена Костадинова. Методът се основава на нежни и прецизни движения, които се прилагат върху мускули, сухожилия и фасция. Тези движения активират проприорецепторите, които се намират в периферната нервна система, и изпращат сигнали към мозъка, за да стартира процес на самолечение.

Над 70% от мъжете и жените под 50 години страдат от болки в гърба и шията

Как протича терапията?

Според специалиста, правилната Боуен терапия се определя индивидуално спрямо състоянието на всеки човек. Терапевтът извършва оценка и прилага специфични движения върху определени точки, като натискът обикновено е много лек. „Понякога има и малко по-дълбоки движения, когато имаме структурни нарушения или мускулни дисфункции“, уточни Костадинова.

Ключов елемент от терапията са т.нар. „терапевтични паузи“ между движенията. По време на тези паузи, които могат да продължат няколко минути, тялото се оставя да „отработи“ подадената му информация. Поради тази специфика, Боуен не се съчетава с други мануални или физикални терапии, тъй като външните сигнали могат да „объркат“ процеса на възстановяване. Една сесия продължава между 15 и 45 минути, а ефектът се наблюдава в рамките на 5 до 10 дни след процедурата.

При какви състояния помага?

Боуен терапията работи върху цялото тяло, като търси първоизточника на дисфункцията, а не третира само последствието. Милена Костадинова изброи широк спектър от състояния, при които методът има положително въздействие:

Опорно-двигателни и структурни проблеми: болки в гърба и кръста, дискови хернии, проблеми с раменете, коленете и други стави.

Нервна система: повлиява проблеми с централната, периферната и вегетативната нервна система.

Психосоматични проблеми: стрес, напрежение, неотработени и задържани емоции.

Вътрешни органи и системи: хормонални дисбаланси, репродуктивни проблеми и някои автоимунни заболявания.

При бебета и деца: терапията е изключително ефективна при колики, затруднена перисталтика и запушени слъзни канали при новородени.

Редактор: Мария Барабашка