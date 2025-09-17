Необичайни клиенти стреснаха служителите на анлийски пъб в селцето Аркендейл, Северен Йоркшър. Миналата седмица осем овце изненадващо нахлуха в заведението - точно преди заведението да отвори врати за "човешки" посетители.

Помощник-мениджърът Хана Паркин разказва, че точно работела с документи, когато вдигнала поглед и видяла животните да се разхождат из кръчмата, изглеждайки "объркани, но заинтригувани от обстановката".

„Бях в шок, дори не ги чух да блеят“, споделя тя. „Не съм почитател на животните, така че се почувствах смела, когато ги подгоних навън“.

След като кадри от необичайното посещение бяха споделени в социалните мрежи, овцете бързо се превърнаха в местна сензация.

„Любимият ми коментар беше, че винаги сме били приветствен ‘баааар’“, шеговито добавя Хана. „Вратата ни е винаги отворена, ако решат да се върнат. Да видим дали следващия път ще си поръчат бира“, каза тя.

Редактор: Дарина Методиева