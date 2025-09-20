Свалянето от ефир на популярното вечерно шоу на Джими Кимъл по ABC се превърна във водеща новина в американските медии. Официалните версии сочат програмни промени, но редица журналисти и анализатори, сред които водещият от CNN Джейк Тапър, подозират, че решението е повлияно от корпоративни интереси и предстоящи медийни сделки.

„Когато съпоставим фактите, изглежда, че корпоративните интереси се оказаха по-важни от свободата на словото. Това е опит за омиротворяване на администрацията“, коментира в предаването „Офанзива”, преподавателят по журналистика проф. Христофор Караджов.

"Америка вече не съществува": Реакциите след свалянето на шоуто на Джими Кимъл от ефир

Той подчерта, че думите на председателя на Федералната комуникационна комисия (FCC) Брентън Карт, който е критикувал Кимъл за коментарите му по убийството на консервативния активист Чарли Кърк , са съвпаднали подозрително със спирането на шоуто.

Тръмп заговори за отнемане на лицензи на телевизиите, които го критикуват

Караджов добави, че подобни случаи са безпрецедентни в американските медии. „Може да се спори за рейтинга на Кимъл или за стила му, но моментът, в който това решение се взема – насред голяма сделка и политически чувствителни разследвания – поражда сериозни въпроси“, коментира той.

Случаят се вписва и в по-широк контекст на политическо напрежение в САЩ. Убийството на Чарли Кърк и други инциденти, включително нападения срещу демократически и републикански представители, засилиха дебатите за политическото насилие. Караджов подчерта, че насилие и натиск има от двете страни на политическия спектър.

След свалянето на шоуто на Джими Кимъл: Мнозина го определят като посегателство върху свободата на словото

„И по вашите хора стрелят, и по нашите хора стрелят. Проблемът е, че всяко събитие се политизира, вместо да се анализира трезво“, категоричен е той.

Критиките към решението за разполагане на Националната гвардия в някои американски градове показват колко напрегната е атмосферата. Караджов определи мярката като „абсолютно безсмислена стъпка“, която по-скоро повишава напрежението, отколкото дава решения.

"Трябва да защитим свободата на словото": Летърман, Фалън, Стюард, Майърс и Колбърт в подкрепа на Джими Кимъл

Сянката на аферата „Епстийн“ също отново изплува в американския политически живот. Караджов посочи, че очакванията за разкриване на нови данни не са оправдани дори от администрация, доминирана от републиканци, което предизвиква недоволство сред поддръжниците на Доналд Тръмп.

Цялото интервю гледайте във видеото.