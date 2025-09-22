Свободата на словото е абсолютно понятие. Факт е, че Джими Кимъл е ляв пропагандатор, никога не е казвал нищо различно, но има право на това. Това заяви в предаването "Ревизия" по NOVA NEWS политическият анализатор Георги Харизанов. Той е член на Републиканската партия в Ню Йорк и наблюдава отблизо процесите, които текат в американското общество.

По думите му, 11 септември на 2001 г. - когато "Ал Кайда" извърши най-големият терористичен атентат в историята на страната - САЩ са се разделили на лагери, но не може да каже, че обществото там е по-слабо.

"Дали е разделено обществото - разделено е. Стана ли по-слабо? Трябва да минат години, за да разберем. Оценката ще дойде по-късно. Разделено е много, да. "Ал Кайда" е напът да победи и сега - Зоран Мандани, който води в социлогията за кмет на Ню Йорк е открит ислямист. Ако се позарови човек, ще намери интересни негови изказвания зад във времето", коментира той.

"Трябва да защитим свободата на словото": Летърман, Фалън, Стюард, Майърс и Колбърт в подкрепа на Джими Кимъл

На въпроса дали Тръмп си е стиснал ръцете с бившият член на "Ал Кайда", който в момента е президент на Сирия той отговори:

"За съжаление - това е така. Той е с твърде сериозна терористична биография, но дори и днес заради процеси там, специфични за тези територии, реши да му даде шанс".

Според него такива действия могат да бъдат опрадани, за съжаление.

"Но когато от една държава дълги години се е очаквало и цял свят ѝ е възлагал ролята на световен полицай, на световен рефер - стават грешки. Няма безгрешни администрации, няма безгрешни президенти. Грешки могат да бъдат открити много, винаги ще има оправдания. Ако тръгнем да търсим грешки ще намерим. Ако тръгнем да търсим добри неща - също", каза Харизанов.

Той изложи своята теза за реакциите на анализаторите, които казват, че Тръмп предизвиква Първата поправка, защитаваща свободата на словото, с отстраняването на Кимъл.

"Америка вече не съществува": Реакциите след свалянето на шоуто на Джими Кимъл от ефир

"Същите тези анализатори, когато Тъкър Калрсън беше изгонен, празнуваха. Джими Кимъл каза, че МАГА движението е виновно за смъртта на Кърк. Ако първата поправка гарантира свободата на словото на Кимъл, защо не гарантира правото на Карлсън? Няма разлика между двамата."

На въпроса дали обаче това оправдава действията на Републиканската партия в момента Харизанов отговори:

"Това, че противникът е правил нещо, не го прави хубаво и не те оправдава да повтаряш грешката на политическия противник. Факт е, че тръгват все повече гласове против кенсъл културата и това са гласове от дясно. Сега от дясното казват - чакайте малко "Защо така?". Свободата на словото е абсолютно понятие. Факт е, че Кимъл е ляв пропагандатор, никога не е казвал нищо различно, но има право на това."

Вещиците от Салем и американското наследство

Село Салем, Масачузетс, САЩ, 70-те години на 17 век. Преподобният Самюел Парис е пастор на селцето Салем от около 20 години. Пасторът е добър човек, грижовен към своето паство и обичан от всички. Проблемът се появява, когато деветгодишната Бети Парис и нейната братовчедка - единадесетгодишната Абигейл, съответно дъщеря и племенница на Парис, се разболяват. Болестта им е неизвестна - получават пристъпи, мятат се из стаята и под леглата, гледат налудничаво, изкривяват лицата си в неестествени пози. Лично министърът на Масачузетс Джон Хейл отива да ги види и заключава, са "извън силите на епилептичните припадъци или естествена болест, която може да се прояви". В онова време, когато медицината не може да даде отговорите, дават ги местните знахари. В този случай това е робинята от Барбадос - Титуба, която трябва да определи дали момичетата не са омагьосани. Тя кима положително и веднага е обвинена от роднините в причиняване на страданията на двете братовчедки. Титуба и още две жени са задържани на 29 февруари. Повдигнати са два специализирани трибунала и в крайна сметка са обесени 24 вещици.

Христофор Караджов за свалянето от ефир на Джими Кимъл: Опит за омиротворяване на администрацията

Днес науката предполага с висока вероятност на точност, че децата са страдали от конвулсивен ерготизъм, причинен от ядене на ръжен хляб, заразен с гъбата Claviceps Purpurea.

Историята на Салемските вещици ще чертае скритата линия на драмата на американската нация за преследване, обвинения и самоизяждане през цялото време средата на 50-те години на миналия век, когато една нова вълна на безсмислени гонения, която днес наричаме на името на нейния най-трагичен герой - Маккарти, ще накара Артър Милър да напише "Вещиците от Салем" като алегория на фанатизма на мъжете и жените, които търсят враг в собствения си дом.

Точно както днес това правят крайни републиканци и крайни демократи.

През миналата седмица за втори път се случи немислимото доскоро в САЩ - враговете на президента бяха свалени от ефир. След Стивън Колбър - Джими Кимъл.

Повече гледайте във видеата.

Редактор: Цветина Петрова