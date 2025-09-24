A$AP Rocky сякаш намекна, че той и Риана може би са се оженили тайно. Американският рапър загатна това в момент, когато двойката се готви да посрещне третото си дете. Когато в интервю го попитаха дали очаква с нетърпение да стане съпруг, той отговори шеговито: „Откъде знаете, че вече не съм съпруг?“

„Все още няма да го потвърдя“, каза той, смеейки се.

Rocky сподели и поглед към личния им живот с изпълнителката, разкривайки, че семейството им е приоритет, когато са у дома с двете си деца: 3-годишния Риза (RZA) и 2-годишния Райът.

„Не говорим много за работа, защото се занимаваме с това цял ден, всеки ден. Когато се прибереш вкъщи, всичко се върти около семейството. Става въпрос за връзката ти. Става въпрос за дома ти. Не става въпрос за всички онези други глупости“, сподели той.

Рапърът също така отбеляза, че очаква с нетърпение раждането на третото им дете и призна, че се надява да е момиче.

„Първия път искахме да знаем пола на бебето. Вторият път не искахме да знаем. Третият път не искаме да знаем, докато, знаете, не дойде моментът“, обясни той.

Двамата са заедно от 2020 г.

Редактор: Дарина Методиева