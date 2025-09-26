Ескалацията на напрежението между Русия и САЩ и политическите последици от присъдата на Никола Саркози и екоментираха бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев и доц. Момчил Дойчев, съпредседател на Атлантическия съвет на България в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWSл

Руски бомбардировачи край Аляска и събиране на американския генералитет

В разговора обсъдиха глобалната сигурност, след като в САЩ беше обявена тревога заради два руски стратегически бомбардировача Ту-95, придружени от изтребители Су-35, прелетели близо до Аляска. Почти едновременно Пентагонът свика стотици американски генерали и адмирали на среща без публично обявена причина.

Два военни руски самолета бяха засечени над Аляска

Керемедчиев коментира, че тези полети са рутинни, но сега се възприемат като „сериозна провокация“ заради напрежението в Източна Европа. Той предложи две версии за срещата във Вирджиния:

→ Стягане на редиците и формулиране на нова доктрина спрямо Русия.

→ Възможна чистка сред висшия генералитет, отстраняване на фигури, свързвани с предишната администрация.

Доц. Дойчев допълни, че има и паралелни процеси в Русия, включително недоволство сред генералите и опасения за вътрешен преврат.

Керемедчиев подчерта, че руската икономика показва признаци на сериозно забавяне – прогнозата за растеж е намалена от 4,1% на 1%, а събирането на ДДС се повишава, което говори за спешна нужда от средства.

Той обърна внимание и на нарастващия международен натиск:

→ САЩ настояват Индия и Турция да намалят вноса на руски петрол.

→ Потреблението на руски петрол в Индия вече намалява.

→ Запазването на ниски цени на петрола лишава Москва от ключови приходи.

„Това икономическо сътресение може да доведе до напрежение вътре в Русия, включително сред военните и бизнеса“, каза Керемедчиев.

Целта на Кремъл: „Победа за вътрешна консумация“

И двамата експерти се обединиха около мнението, че Владимир Путин търси символична победа, която да представи на обществото като завършек на „специалната военна операция“.

„Докато не намери този тип победа, бойните действия няма да спрат“, заяви Дойчев.

Керемедчиев добави, че за първи път от дълго време Вашингтон изглежда готов да преговаря „от позиция на сила“, следвайки стратегията на Рейгън.

Присъдата срещу Саркози – „нагнетява политическата криза“

Според Милен Керемедчиев решението на френския съд „допълнително ще нагнети и без това напрегнатото политическо положение във Франция“. Той напомни, че левите партии в момента са ключови за стабилността на кабинета и вероятно разглеждат присъдата като „реверанс“ към тях.

„Политическото напрежение във Франция е огромно, а рейтингът на президента е рекордно нисък“, подчерта Керемедчиев.

Доц. Момчил Дойчев видя в случая по-широк процес на ерозия на демокрацията: „Дори леки начинки съдебната система да се използва за политически цели вече подриват устоите на демокрацията. Къде остава презумпцията за невинност?“

Той направи паралел с България, където според него политическото влияние върху правосъдието е „още по-видимо и обезпокоително“.

Редактор: Цветина Петкова