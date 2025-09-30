Жестоко убийство потресе Пещера. 62-годишна жена беше намушкана с нож от съсед, който влязъл в дома ѝ, за да краде. Тя го хванала на местопрестъплението и за да не бъде разпознат, той я нападнал с кухненски нож. В квартала, в който е станало престъплението, хората твърдят, че извършителят е наркозависим, а тялото на жената е открито в дома ѝ от екип на Спешна помощ.

Убийството е извършено посред бял ден в събота. Според разследващите заподозреният издебнал момента, в който съпругът на жертвата отивал на работа, а жената – излязла да работи в двора за къщата им, за да се промъкне в дома им.

Жестоко убийство на жена в Пещера

„Сигналът за извършеното престъпление е постъпил около 12:30 часа на 27 септември. Той е подаден от Спешна помощ в град Пещера – за намерен труп на жена и вероятно се касае за убийство”. Това заяви в „Здравей, България” главен инспектор Костадин Христев, началник-сектор "Противодействие на криминалната престъпност" в ОД на МВР Пазарджик.

По думите му заподозреният е съсед на убитата. Пребивавал е на територията на град Пещера от месец и половина, след като дълги години е живял в чужбина.

„Мотивите за престъплението тепърва ще се изясняват. Повдигнато е обвинение на извършителя, който е установен и е задържан за 72 часа”, обясни Паун Савов, наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура-Пазарджик.

