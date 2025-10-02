Photo: BTA
Among the arrested is environmental activist Greta Tunberg
A Bulgarian citizen is among the arrested after Israeli naval forces intercepted ships from the Global Sumud flotilla attempting to deliver humanitarian aid to Gaza. The flotilla consists of 40 civilian ships and about 500 people.
The name of the man appeared on the flotilla's official Instagram channel, which confirmed the presence of foreign citizens on board. Vasil Nikolaev Dimitrov was on the boat Grande Blue. A security camera on board captured the moment when Israeli troops boarded the vessel and detained everyone on it.Редактор: Калина Петкова
