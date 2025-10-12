В рубриката „Непознатите земи” тази седмица продължаваме разходка до Монголия.Шамани, езически божества, тотеми. Всесилни духове, криещи се в дебрите на хилядолетни гори. Ритуали, датиращи от незапомнени времена, предавани от поколения на поколения.

В тълковния речник значението на думата окултизъм е записано като „тайна, която много малко хора знаят“. Нещо, което малцина са имали възможността да видят с очите си. Ако в тълковния речник имаше думата Монголия, щяхме да видим същото описание. С Explorers Club Bulgaria се впускаме в недрата на монголската мистика и шаманизъм.

Сред тишината на монголската степ внезапно се появяват стройни каменни стражи, застинали във времето. По повърхността им танцуват изсечени елени, които сякаш не докосват земята, а летят нагоре, към небето. Над петстотин такива камъка още пазят тайната си, превръщайки степта в каменна галерия, където изкуството и мистиката се срещат в едно.

„Това са т.нар. еленови камъни – светилища, посветени на древния бог Тангра. Най-горе е изобразен самият Тангра, а под него – животни, основно елени, които символизират поминъка и духовната сила на древните номади“, разказа археологът Проф. Николай Овчаров.

Подобни светилища и тотеми не са рядкост из степите на Монголия. Ако срещнете такова, задължително трябва да му се поклоните – иначе, вярват местните, може да ви сполети лош късмет.

Младен Станев от Explorers Club Bulgaria споделя с усмивка: „Изненада – остри камъни пръснаха гумата. А може би гвоздеи на моста… кой знае?“

След кратка поправка експедицията продължава нагоре към планината Алтай. В сърцето на Монголия степта ухае на диви билки – естествената аптека на номадите. Пелинът пречиства, жълтият корен връща силата, а планинският чай съживява пътника след дълъг ден.

Тук природата е лечител, а всяко стръкче носи тайната на вековна мъдрост. Една от най-ценените билки е „калуна“.

„Най-добрата билка за диабет. Когато е цъфнала, е най-лековита. Взимаш по едно стръкче всеки ден в продължение на две седмици – и приключваш с болестта“, каза Станев.

Пътувайки из планината, изследователите срещат множество тотеми – на пръв поглед купчини камъни с прътове и цветни парчета плат, но всъщност – свещени знаци на закрила. Под тях местните оставят дарове – мляко, водка или храна – в чест на духовете, които пазят планината.

„Това е много свещено място. Виждате рога от овен – четири на едно животно, нещо изключително рядко. Това е знак на почит към силен дух, покровител на планината. Всеки, който минава, трябва да хвърли по три камъка, иначе рискува да разгневи господаря на планината“, обясни Проф. Николай Кънев от Explorers Club Bulgaria.

Ритуалът включва обикаляне на тотема по часовниковата стрелка, хвърляйки по три камъка и принасяйки дарове. Монголците баят – своеобразна молитва към духовете за закрила и благополучие.

От степта експедицията преминава към тайгата, а после – в тундрата. За да стигнат до шаманите, трябва да прекосят местността на езерата – останки от древни ледници.

Монголците живеят в хармония с природата. Ловът и риболовът са техен поминък. Екипът се качва на лодка, не за риболов, а за контрол над популацията на корморани, които изяждат голяма част от рибата.

След няколко изстрела и нито един улов, Младен Станев се шегува: „Едно на нула за птиците. Уникален лов! Ако ме чуят колегите ловци, ще има голям смях“.

В северните планини, където тайгата среща тундрата, живеят цатаните – последните еленовъди на Монголия. За тях елените са не просто животни, а духовни спътници.

Имам над 150 елена. Те ядат много сол и трябва всеки ден да ги качваме високо – над 3000 метра, защото от топлото се разболяват. От един елен можем да изкараме около 350 долара – от месо, мляко, кожа и рога“, каза Патмух, второ поколение еленовъд.

Именно цатаните отвеждат експедицията до дома на шамана Балдандорж – 84-годишен духовен водач, който приема българите в своя дом в гората.

„Шаманът се подготвя за ритуала камлаене – когато кани духовете да го обладаят. Тогава чрез транс той общува с тях. Свещеният тъпан Бубин се изработва от кожа и дърво, а лицето на шамана се скрива, защото вече не е той, а духът, който го е завладял“, обясни Проф. Нямдягийн Гамбат.

Даровете към шамана са задължителни – обикновено включват алкохол, храна и символични предмети.

„Малка хлопка – като камбанките на монголските шамани. Подобни звънци са носели и нашите прабългарски шамани преди повече от 1200 години. Кукерските игри днес са техен далечен спомен“, каза Овчаров, поднасяйки специален български сувенир.

Ритуалът започва в един след полунощ. Шаманът навлиза в дълбок транс, докато помощниците му кадят с благовонни билки и го поръсват със светена вода. Шумът от тъпана, молитвите и плачът на близките създават усещане за среща с невидимото.

Шаманизмът в Монголия се предава само по родова линия – от баща на син, от дядо на внук. Така Балдандорж обучава наследника си.

„Ще ви дам билки, които сам съм брал“, казва шаманът. „Когато ги запалите близо до родното си място и се помолите, духът ще ви даде отговор – не с думи, а чрез знак. Ако се отнесете с уважение, доброто ще се върне при вас“, добави той.

Дали шаманът наистина е бил обладан от висши сили, остава въпрос на лична преценка. Може би никога няма да разберем със сигурност. Но именно това е същността на мистиката.

Монголските шамани са като последните мохикани – пазители на знание, толкова древно, че хората на XXI век трудно могат да го осмислят. А може би така е по-добре. В дигиталната ера, където информацията е навсякъде, все пак трябва да останат въпроси, на които отговор не може да се намери никъде.

