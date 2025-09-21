Когато чуете Китай, най-вероятно си представяте Китайската стена, представяте си Теракотената армия, милиони хора. А знаете ли, че освен милиони хора, там има и милиони камери, които следят за защита. Освен това хората работят почти без почивка, децата учат по 7 дни в седмицата.



Мариана Торманова и „Explorers Club Bulgaria” разказват неща, които може да не сте забелязали.



Най-интересното винаги е забраненото. В сърцето на Пекин се издига място, което векове наред е недостъпно за обикновените хора – Забраненият град. Днес надникваме в огромния комплекс, построен от династия Мин, дом на 24 императори.



Близо хиляда сгради, точно 9999 стаи, защото само боговете можели да разполагат с 10 000.



„Ако нашите зрители са гледали „Последния император” на Бертулучи, сега се намираме точно на това място. Това е най-големият дворец в света, така се води. Приблизително километър на километър. С множество сгради, построен е още в 15 век и функционира до 20 век. Особено интересно е, че нашият Велики Преслав е правен по същата традиция. Това е източна традиция, която нашите взимат от Византия, в която императорите, съответно нашите царе, са живели именно в такива затворени комплекси, в които никой не можел да прониква”, разказва проф. Николай Овчаров, археолог, „Explorers Club Bulgaria”.

Символ на върховната власт, но и на мистерията. Място, където само императорът и най-приближените му можели да доближат. Днес достъпен за милиони туристи.



Символиката на числата и цветовете е много важна, тъй като жълтият цвят е символ на императора, а 9 е числото на властта.



Панорамна гледка към града се разкрива от парка Дзиншан, построен със земната маса, извадена при строежа на Забранения град.



„Абсолютно изкуствен хълм, направен от хората през 17 век, по време на династията Мин като една от придобивките на Забранения град. Този хълм е направен изцяло със земна маса, която е иззета от отбранителния ров на защитения Забранен град и по този начин се е образувала изцяло изкуствена планина в сърцето на Пекин”, разказва доц. д-р Димитър Желев, ГГФ- СУ, „Explorers Club Bulgaria”.



От настоящата столица на Китай Пекин се прехвърляме към най-дълго служилата Сиан. Местните често я наричат „люлката на китайската цивилизация”. Пътят е дълъг, но Китай живее в бъдещето.



Страната разполага с една от най-големите високоскоростни железопътни мрежи в света. Влакът от Пекин до Сиан се движи с близо 350 км в час и 1200 км се изминават за около 4,5 до 6 часа.

Във влака се пътува комфортно и тихо, скоростта не се усеща, единствено картинката през прозореца се променя бързо.



Пътят си струва всяка минута, тъй като ни води право към едно от най-големите чудеса на човешката цивилизация. Теракотената армия - над 8 000 воини, изработени специално всеки от тях с уникални черти на лицето, за да пазят императора и в задгробния му живот.



Открита случайно през 1974 година от местни селяни, тя разкрива пред света величието и амбицията на първия обединител на Китай – император Цин Шъхуан.



„221 година преди Христа - това е началото на Китайската империя, на Поднебесната империя. А тук зад мен е армията, която трябва да пази мавзолея на създателя на тази империя. Империята Цин Шъхоан. Това е една невероятна личност обединила 6 царства, биещи се помежду си 700 години. И когато умира, се създава първо неговият мавзолей и армията, в която има 8100 такива воини, които трябва да го пазят в задгробния свят”, разказва проф. Овчаров.

Пред очите ни се изправят хиляди войници, коне, колесници, застинали във времето, но подредени в бойна готовност, сякаш всеки момент са готови да потеглят в поход. Но не това е вида, в който са открити от фермера, тръгнал да копае кладенец. Статуите са намерени на хиляди части.

„Тези фигури всъщност са реставрирани във вида и реда, в който са изглеждали и били още преди 2200 години. Това е откритата част. Скритата част остава гробницата на императора, която се намира в могила на километър и половина от тук. Тази армия е само за да го пази в задгробния живот и границите на неговата гробница, която до ден днешен никой не се е осмелил да разкрие”, обяснява екскурзоводът Лъчезар Гудев.

Най-невероятното е, че няма две еднакви лица. Всяка фигура е с различни черти на лицето, изражение, дори прическа. Смята се, че императорът е накарал да пресъздадат собствената му армия, която пази Китай, докато е жив. Целта - да остане с него във вечността. Според изследователи воините са били оцветени в ярки цветове, но с времето са избледнели.

Срещаме се с един от майсторите в комплекса - Мао Саншу. Изработва подобни статуи, но признава, фигури като тези в Теракотената армия отнемат време заради детайлите.

„Започнах да работя тук около 2009 година. Преди това съм изработвал други статуи включително свързани и с китайската история. Не мога да кажа точно колко са. Всяка изработка е различна и зависи от големината, детайлите . Но ако става въпрос за нещо такова, което правя в момента, то отнема около една седмица. Има разлика дали правиш статуя като гледаш снимка, копие или правиш статуя на истински човек, както е при Теракотената армия, обяснява Мао Саншу. „Аз започнах с тази професия от 1986 година, първо със снимки, а след това и реалистични фигури. Когато гледаш човек, имаш възраст, народност, характер и това прави работата много трудна и детайлна. Точно така е и с воините в Теракотената армия, което всъщност ги прави много трудни за изработка. Но това е любов към работата. Аз съм на 70 години и все още обичам да правя тези фигури. Мисля, че ще го правя до края на живота си”, добавя Мао Саншу.

За изработката на толкова издръжливи статуи е необходим и много специален материал.

„В района на Сиан се намират находища на така наречената жълта глина, от която всъщност е направена Теракотената армия. Именно това обстоятелство е позволило на първия китайски император да изработи тази мащабна колекция”, обяснява доц.д-р Димитър Желев.

Мащабът на Теракотената армия обаче и до днес остава загадка.

„Най-големият въпрос, който тормози учените и не е разрешен до този момент, е каква е тази армия, какъв е този стил, защото в китайското антично и средновековно изкуство няма такива фигури. Учените спорят, но напоследък се оформя мнение, че има влияние от Европа. Става дума за походите на Александър Велики в края на 4 век”, казва проф. Овчаров.

Теракотената армия е само преддверието към гробницата на император Цин Шъхуан. Самата гробница никога не е била разкопавана напълно. Според древни хроники там се крие цял миниатюрен свят – дворци, съкровища скъпоценности. Но и до ден днешен никой не смее да посегне.

„Смята се че в самата гробница има 100 живачни реки и никой не смее да стигне до самия император. От една страна заради живака, от друга страна се смята, че ако бъде разкрита гробницата, Китай ще приключи”, казва Лъчезар Гудев.

Защо точно живак ? Императорът е бил убеден, че той ще му даде вечен живот. Това е причината да приема по малко всеки ден. Смята се, че именно така започва да губи разсъдъка си към края на живота си. Така засега китайските археолози изчакват бъдеще, в което науката ще може да проникне в гробницата, без да я унищожи, или да навреди на околния свят. До тогава остава една от най-големите неразкрити мистерии на света.