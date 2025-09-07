Като древна цивилизация и съвременна свръхсила, Китай е място, където „хилядолетната мъдрост се среща с най-бързите технологии на света“. От внушителната Велика китайска стена, през спокойствието на императорските паркове, до енергията на модерния Шанхай и изкуството на акробатите – пътешествието из „Непознатите земи“ разкрива свят на хармония, история и неудържима сила на развитието.

Великата стена – символ на сила и страдание

Едно от „най-внушителните чудеса, сътворени от човека“, Великата китайска стена, е първата спирка от пътешествието. Построена преди повече от 2000 години, тя е символ на устойчивост и защита. Дължината ѝ, според археолога проф. Николай Овчаров, варира между 6 500 и 20 000 километра. „Започната в 7-ми век преди Христа, но първоначално не е била една цяла стена, а е била множество стени на отделни царства, които са воювали помежду си“, обяснява той. Стената е обединена за първи път през III век пр.н.е. от императора на династия Цин.

„Непознатите земи“: Разходка до Величествен Китай и запознанство с традиция на повече от 2000 години

Архитектурното чудо обаче е и символ на огромно човешко страдание. „Наричат много често Великата китайска стена „най-голямото гробище в света“, защото в тези всички хилядолетия на строеж се смята от някои, че са умрели при строежа около 10 милиона души“, разказва проф. Овчаров. Местна легенда разказва за младата съпруга Мън Дзян, която със сълзите си разтърсила и срутила част от стената, докато търсела своя любим, загинал по време на строежа. Доц. д-р Димитър Желев от Explorers Club Bulgaria добавя, че стената е „най-мащабното начинание в историята на човечеството“, а кулите по нея са служели и като система за комуникация чрез огън и дим.

Летният дворец и Площадът на небесното спокойствие

От суровата история на стената пътешествието продължава към спокойствието на Летния дворец в Пекин – най-големия и добре запазен императорски парк в Китай. Построен през 1750 г. като лятна резиденция на императорското семейство от династия Цин, той е възстановен от императрица Цъси, за която се твърди, че е пренасочила пари, предназначени за флота, за обновяването му. Днес паркът е любимо място за туристите, а много млади момичета се обличат в кралски одежди, за да се снимат за социалните мрежи. „Облечена съм в одежди като сестрата на императора. Тя е изглеждала така. Много исках да бъда точно като нея“, споделя Сяо Ма от Пекин.

В сърцето на столицата се намира и най-големият градски площад в света – Тиенанмън, или „Площадът на небесното спокойствие“. Дълъг над 880 метра и широк половин километър, той може да побере над един милион души. Именно тук Мао Дзедун обявява създаването на Китайската народна република.

Изкуството на акробатиката

Пътуването през историята завършва със специално запознанство с една традиция на повече от 2000 години – китайската акробатика. Зад всяко спиращо дъха изпълнение стоят години на тежки тренировки от ранна възраст. „Започнах да се занимавам с акробатика още като шестгодишен. Тренирам и участвам в състезания вече 14 години. Дотук съм спечелил два златни медала от международни състезания“, разказва младият акробат Тао, чиято специалност са сложните въздушни номера със столове. Той споделя, че макар понякога да се случват грешки по време на репетиции и дори да е падал, няма страхове и мечтата му е да продължи да играе за публиката.