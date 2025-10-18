Президентът Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са задържали двама предполагаеми наркотрафиканти и ги връщат в родните им държави – Еквадор и Колумбия – след като американските сили са унищожили тяхна „наркоподводница“ в Карибско море, при операция, при която двама други са били убити.

„За мен беше голяма чест да унищожим много голяма ПОДВОДНИЦА, НАТОВАРЕНА С НАРКОТИЦИ, която се движеше към Съединените щати по добре известен трафикантски маршрут“, заяви Тръмп в социалната мрежа Truth Social, уточнявайки, че плавателният съд е превозвал фентанил и други наркотици.

„Двама от терористите бяха убити. Двамата оцелели терористи се връщат в страните си на произход – Еквадор и Колумбия – за задържане и съдебно преследване“, допълни американският президент

