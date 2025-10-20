Софийският зоопарк вече има нова звезда – мъжки снежен леопард на име Араатан, който пристигна от Бохус, Швеция. Животното е на 11 години и е част от критично застрашения вид Panthera uncia, като по последни данни в природата са останали едва около 3300 снежни леопарда.

Араатан не пристига просто като нов обитател. Той идва със специална мисия - да се запознае с Йета, женски снежен леопард, пристигнала преди време от Хелзинки, Финландия. И двамата са част от европейската програма за опазване на застрашени видове, която цели създаване на размножителни двойки в зоологически градини, за да се подпомогне оцеляването на вида.

„Надеждата е да станат двойка, да изградят връзка и да имаме поколение снежни леопарди в бъдеще“, коментират от зоопарка. Посещението на Араатан в новия му дом вече предизвиква интерес сред посетителите, които не крият възхищението си от изключителната красота на това рядко животно.

Макар че името му означава „воин“ на монголски, Араатан изглежда по-скоро като романтичен пратеник на любовта, изпратен да се грижи за бъдещето на своя вид.

Засега срещите с Йета предстоят, а всички се надяваме на щастлив снежен финал – с бебета леопардчета в близко бъдеще и много усмивки от страна на посетителите.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова