Ако обмисляте да си вземете куче, струва си да обмислите породите, които са подходящи за вас. Някои кучета може да проявяват черти, които не са типични за тяхната порода, но като цяло тези животни са склонни към агресия в определени ситуации. Проучване показва 15 породи кучета, които най-често проявяват признаци на агресия.

► Акита

Снимка: iStock

Полицията и охранителите експлоатират тази порода, така че е важно да се гарантира, че естествената ѝ агресивност се използва ефективно.

► Немска овчарка

Тя е подходяща за правоприлагане и полицейска работа. Въпреки че е най-добре да не се забърквате с тази порода, ако агресията ѝ се канализира по подходящ начин, тя може да стане добър семеен домашен любимец.

► Родезийски риджбек

Тази порода е била развъждана, за да защитава добитъка от лъвове в Африка, така че не е изненадващо, че риджбекът е доста агресивен. Тази порода е особено склонна към агресия към непознати.

► Сибирско хъски

Снимка: iStock

Те са били развъждани, за да теглят шейни през замръзналата тундра. Ако нямат какво да правят, енергията им може да ескалира в агресия. Следователно, тази порода не е подходяща за вас, ако нямате достатъчно време за обучение и умствена стимулация.

► Дакел

Попитайте всеки собственик на дакел и той ще ви каже, че това куче не е най-лесният домашен любимец за отглеждане вкъщи. Тези кучета са известни с лошото си поведение и могат да ръмжат и да хапят, ако не получат това, което искат.

► Чау-чау

Това е друга порода кучета, която трябва да се отглежда само от опитни собственици. Тази порода е доминантна, така че може да бъде агресивна, за да покаже това.

► Немски шпиц

Много е подозрителен към непознати. Може да бъде много активен и да атакува, когато е нервен.

► Джак ръсел териер

Без стриктно обучение това куче може да стане хиперактивно и агресивно. Например, може да хапе, лае и да гони хора или кучета.

► Папийон

Ключът към отглеждането на тази порода е ранната социализация, тъй като те могат да станат агресивни както към хора, така и към други кучета. Въпреки това, ако бъдат правилно обучени, те могат да бъдат игриви и привързани домашни любимци.

► Басенджи

Известни са, че са тихи, но териториалният им характер може да доведе до проблемна агресия, особено към други кучета. Те също не трябва да се оставят сами с малки домашни любимци, като зайци и хамстери, тъй като тези кучета имат силен ловен инстинкт.

► Ротвайлер

Снимка: iStock

Тази порода има потенциал за агресия, но добре обучен ротвайлер може да бъде спокоен и любящ. Тази порода обаче не е подходяща за начинаещи.

► Аляскински маламут

Важно е тези кучета да бъдат правилно обучени, тъй като те могат да проявяват агресия, подобно на хъскитата.

► Доберман

Снимка: iStock

Доберманите обикновено са отдадени на стопаните си, но това може да доведе до агресия към непознати. Следователно, ранната социализация е от съществено значение за тази порода.

► Чихуахуа

Тази порода има малко тяло, но голяма личност. Постоянните, непредсказуеми пристъпи на агресия са често срещани, което ги прави лош избор за семейства с малки деца.

► Коли (с дълга козина)

Снимка: iStock

Повечето хора смятат, че тази порода не е агресивна. Но изследователи от Университета в Хелзинки бяха изненадани, когато анкетираха 9000 собственици на кучета и откриха, че тази порода оглавява списъка.

