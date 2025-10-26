Снимка: getty images
Той развя демонстративно флаговете на Съединените щати и Малайзия
Доналд Тръмп се впусна в танци на летището в Куала Лумпур. Покрай червения килим на пистата имаше танцов състав. Президентът на Съединените щати толкова се впечатли от тях, че се включи в танците. След това взе флаговете на Съединените щати и Малайзия и ги развя демонстративно.
Доналд Тръмп в Азия: Тайланд и Камбоджа подписаха мирен договор
Тръмп е на посещение в Азия, което включва Малайзия, Япония и Южна Корея. Планирана е и среща с президента на Китай Си Цзинпин в четвъртък.Редактор: Дарина Методиева
